Jankulovski sulla Champions del 2007: "Ecco il ricordo più bello"
MilanNews.it
Marek Jankulovski, a Radio Serie A, ha rivissuto momenti della sua carriera come la Champions vinta col Milan: "Giustamente il 2007 è il ricordo più bello perché vincere la Champions League, cosa puoi chiedere di più? Il giorno più bello è stato il ritorno contro il Manchester United, più della finale.
Perché perdemmo 3-2 contro Rooney, Ronaldo, van der Saar, Giggs, e a San Siro vincemmo 3-0. Ricordo quel giorno, il giorno più bello per la carriera. Per un ragazzo di Ostrava alzare la coppa campioni con quei compagni come Maldini, Costacurta, Gattuso, Pirlo, Kakà, Inzaghi, non voglio dimenticare qualcuno. E' stato un sogno perché non l'avrei mai immaginato, sono stati campioni in campo e fuori. Sono stati sei anni bellissimi".
Pubblicità
News
Inter, Mkhitaryan: "L'anno scorso in tre settimane potevamo vincere tre trofei, ma non ci siamo riusciti"
Rabiot, “Le Corbusier”. Aspettando Jashari. I mani di forbice. Bentornato, Stefano Pioli!di Carlo Pellegatti
Le più lette
3 Maignan verso l'addio, il Milan cerca un nuovo portiere: tre nomi, un preferito e la concorrenza dell'Inter
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
Maignan verso l'addio, il Milan cerca un nuovo portiere: tre nomi, un preferito e la concorrenza dell'Inter
Antonio VitielloLa reazione di Leao. L’arrabbiatura non passa. Ecco su cosa punterà Allegri. Assenza che pesa tantissimo
Pietro MazzaraRabiot-Leao, le condizioni. Saelemaekers: non dovrebbe essere nulla di serio. Un pomeriggio con le Brigate Rossonere
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com