Jankulovski sulla Champions del 2007: "Ecco il ricordo più bello"

Marek Jankulovski, a Radio Serie A, ha rivissuto momenti della sua carriera come la Champions vinta col Milan: "Giustamente il 2007 è il ricordo più bello perché vincere la Champions League, cosa puoi chiedere di più? Il giorno più bello è stato il ritorno contro il Manchester United, più della finale.

Perché perdemmo 3-2 contro Rooney, Ronaldo, van der Saar, Giggs, e a San Siro vincemmo 3-0. Ricordo quel giorno, il giorno più bello per la carriera. Per un ragazzo di Ostrava alzare la coppa campioni con quei compagni come Maldini, Costacurta, Gattuso, Pirlo, Kakà, Inzaghi, non voglio dimenticare qualcuno. E' stato un sogno perché non l'avrei mai immaginato, sono stati campioni in campo e fuori. Sono stati sei anni bellissimi".