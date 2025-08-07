Jashari carica i tifosi: "Milanisti, andiamo a vincere insieme"

Ardon Jashari è finalmente un giocatore rossonero. Una forte volontà quella del centrocampista svizzero, che più di tutti ha spinto per questo importante trasferimento nonostante il muro eretto dal Brugge, “abbattuto” Anche grazie al pressing del Milan e dello stesso calciatore. In esclusiva per Milan TV, le prime parole da giocatore milanista da parte di Jashari. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Un messaggio per i tifosi del Milan?

“Ciao tifosi rossoneri, andiamo a vincere!”.

Hai subito messo le cose in chiaro: volevi solo il Milan nonostante le tante squadre interessate. Perché questa scelta?

“Quando ho visto che il Milan era interessato mi sono sentito orgoglioso, ma è stato il progetto che hanno prospettato a me e alla mia famiglia. Quindi quando ho deciso che sarei voluto venire al Milan ho dato la mia parola: è sempre stato un sogno fin da bambino. Nella mia famiglia e nella cerchia dei miei amici si è sempre parlato di Milan… Il sogno è diventato realtà”.