Paganini: "Vlahovic o Hojlund per il Milan? Preferisco il serbo"

Paolo Paganini, intervenuto a TMW Radio, ha rilasciato queste parole sul mercato del Milan: "Vlahovic o Hojlund? Sono arrivati gli emissari dello United a Milano, la valigia è piena perché c'è Hojlund, Sancho e Zirkzee, di cui si parla poco e stanno cercando di piazzarlo. E poi domani vertice a Torino tra Comolli, Modesto, Tudor e Chiellini, dove si parlerà di questi giocatori, e soprattutto Vlahovic. Il Milan gli ha proposto un contratto di 4 anni a 6 milioni e non ha tutta questa frenesia, anche se ha sentito Allegri e vorrebbe andare lì. La pista Hojlund è in piedi, ma tra oggi e domani si saprà di più su Vlahovic. Io ho la sensazione che il Milan proverà a portare a casa Vlahovic. Lo do ancora in vantaggio su Hojlund. Allegri sa le potenzialità di questo giocatore.

Il mercato inglese è fuori da ogni logica. Lì anche le squadre più piccole pagano tanto, hanno una forza rispetto alle squadre italiane merito dei diritti tv incredibile. I soldi per Vlahovic sono stati troppi, alla Fiorentina giocavano tutti per lui, alla Juve no. Poi ha avuto problemi con tutti gli allenatori alla Juve, quindi ci sono di mezzo anche degli aspetti caratteriali. Chi preferisco? Vlahovic, anche per una voglia di rivincita in Italia".