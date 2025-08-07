Vlahovic o Hojlund? Bazzani non ha dubbi: "Tra i due prendo ancora il serbo"

A TMW Radio è intervenuto l'ex attaccante e commentatore tv Fabio Bazzani, il quale ha dichiarato sul mercato del Milan che sta cercando un attaccante: "Vlahovic o Hojlund? Tutte e due hanno le caratteristiche giuste, hanno la profondità, la verticalità, hanno la gamba per fare il lavoro che fa la squadra di Allegri. Oggi vedo molto difficile l'operazione Vlahovic, anche se ci proverà il Milan, ma per i suoi costi è difficile. Ne conosce pregi e difetti Allegri, è vero, ma l'altro è più giovane, è diverso, ma il serbo rimane l'obiettivo".

Cosa è successo a Torino a Vlahovic? L'attaccante è un ruolo particolare, vive dei gol. Pesa il suo costo di trasferimento. Lo status che ha raggiunto alla Juve, per tutto quanto, lo ha fatto sentire più pesante e lo ha pagato. Lo vedi che non è tranquillo, non ha giocato con la stessa spensieratezza di Firenze. Se ritrovi il gusto e la confidenza del gol però ci vuole poco per ripartire. L'attaccante vive molto di aspetti umorali, non solo tecnici. Chi preferisco? Tra i due prendo ancora Vlahovic, per la cattiveria e la continuità che avrebbe in area, ma deve ritrovarsi".