Jashari e Ricci titolari, Ambrosini: "Curiosità di vedere come si muoveranno in mezzo al campo"

In Milan-Lecce Allegri ripropone Ricci e Jashari titolari, con Fofana e Modric che partono dalla panchina. Altra chance importante per i due centrocampisti, che hanno già giocato insieme qualche giorno fa contro la Fiorentina. Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN, commenta così le scelte di formazione di Max Allegri.

“La curiosità è capire come si muoveranno in mezzo al campo, abbiamo visto a Firenze come abbiano fatto fatica a gestire l’assenza di Modric. La conferma di Estupinan, che è un momento un po’ difficile. Da quando ha perso il posto per Bartesaghi non ha mai dato quella sicurezza che ci si aspettava da lui. Poi c’è la valutazione della coppia d’attacco, che nella testa di tutti è quella titolare. Vanno verificate le condizioni di Leao che a Como, secondo me, ha fatto vedere di non essere ancora al 100%”.