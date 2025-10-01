Jashari fa visita al Bruges in trasferta in Italia. Il club belga: "È sempre bello vederti, Ardon!"
Attualmente fermo ai box per infortunio, Ardon Jahari ha sfruttato il turno di Champions League per andare a trovare i suoi ex compagni del Club Bruges in trasferta a Bergamo per la sfida (poi persa facendosi rimontare) contro l'Atalanta. Una visita più che gradita che il club belga ha voluto condividere sui social pubblicando una carrellata di foto che immortalano il 30 rossonero in borghese sugli spalti del Gewiss Stadium.
Non solo, il Bruges ha anche condiviso una serie di foto di Jashari con alcuni dei suoi ex compagni, scrivendo nella didascalia del post: "Incontrare vecchi amici. È sempre bello vederti, Ardon!".
