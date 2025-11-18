Jashari sta migliorando molto la condizione atletica e una chance potrebbe arrivare tra derby e Lazio

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il direttore Antonio Vitiello si è così espresso su Ardon Jashari: "Siamo in quella settimana li. Finalmente la sosta è finita e all’orizzonte comincia a fare capolino il derby della Madonnina. Appuntamento per domenica sera a San Siro, prima contro seconda in classifica, sfida sempre affascinante e molto sentita da queste parti. I rossoneri stanno per recuperare pedine importanti, oggi (martedì 18 novembre) dopo un mese di assenza dovrebbe tornare in gruppo Adrien Rabiot per l’allenamento del pomeriggio. Un recupero importantissimo perché c’è un Milan con Rabiot e un Milan senza il francese. Sono i numeri a dirlo. Insieme a lui ci sarà pure Pulisic, altro giocatore mancato tantissimo al Diavolo, e ci sono possibilità pure per Santi Gimenez. Inoltre Ardon Jahari sta migliorando molto la condizione atletica e chissà che tra il derby e la prossima contro la Lazio possa cominciare a giocare partite ufficiali dopo il test amichevole contro la Virtus Entella, dove ha ringraziato Allegri per averlo aspettato e organizzato la partita per lui.

Il derby è cruciale ma non decisivo per due motivi. Il primo riguarda la data sul calendario. Siamo ancora a novembre e le cose non possono già essere definitive. Ma è cruciale perché in caso di vittoria o pareggio del Milan le due squadre rimarrebbero attaccate in pochi punti. In caso di sconfitta invece i rossoneri andrebbero a -5 e per la prima volta si creerebbe un distacco importante con la vetta della classifica. Il Milan a detta di tutti non è ancora attrezzato per il titolo, ma quando indossi la maglia rossonera non puoi tirati indietro. L’obbligo di provarci è nel Dna di questo club. Sentire le parole di Modric nel caso".