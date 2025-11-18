Beretta: "Rabiot? Allegri ha fatto di tutto per farlo venire al Milan"

Mario Beretta, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha commentato così l'importanza di Adrien Rabiot e Luka Modric nella squadra rossonera di Max Allegri: "Rabiot l'abbiamo visto in altre esperienze italiane e se un allenatore come Allegri ha fatto di tutto per farlo venire non può essere una sorpresa e in effetti non lo è perché qua ha dimostrato da quando è arrivato al Milan quanto sia importante all'interno del centrocampo. Modric, dal punto di vista tecnico e tattico, non sto neanche a dirlo, lo conosciamo tutti benissimo, però mi ha stupito la tenuta dal punto di vista fisico atletico con l'età che ha ed è la dimostrazione di un grande professionista. Mettiamoci anche, secondo una mia interpretazione personale, un senso di rivalsa verso il Real Madrid, a dire avete 'visto che non sono un giocatore finito, avrei potuto ancora giocare ad alto livello'" le sue parole a Milan Vibes.

Su Leao, invece, Beretta ha dichiarato: "Quest'anno mi sembra che sia partito bene, secondo me è un giocatore che può risolverti la partita da un momento all'altro, è un giocatore che vorrei sempre avere in campo, a volte con qualche atteggiamento fornisce la sensazione di essere superficiale, ma è un suo modo di giocare: è anche vero che tante volte, per gli strappi che dà, qualche pausa se la deve prendere, attaccare la profondità palla al piede o senza palla per più volte in una gara e dover rincorrere anche gli avversari, far la fase difensiva per 90 minuti, non è così semplice per la tipologia di gioco che ha. Sicuramente può ancora migliorare molto, quello è fuori dubbio, ma io credo che sia sulla strada giusta e probabilmente anche trovare la relazione giusta con l'allenatore, come era stato con Pioli e come mi sembra lo sia con Allegri, è sicuramente un fatto positivo che può portarlo a migliorare ulteriormente il suo gioco".

