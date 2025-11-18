Tare sul derby: "Ero tifoso del Milan, quindi per me è molto speciale. Queste sono partite che non si giocano ma si vincono"

Presente al Social Football Summit di Torino, Igli Tare, ds del Milan, ha dichiarato:

Sul Derby: "Conosco bene quello di Roma, ma sono curioso di vivere quello di Milano. Poi io ero tifoso del Milan quindi per me è molto speciale. Queste sono partite che non si giocano ma si vincono. Sarà importante ma non fondamentale. Sarà importante per la città e per dare credibilità al progetto. Tifoso del Milan? Sono cresciuto con il Milan di Van Basten. Ho sempre detto di essere tifoso del Milan e realizzare questo sogno per me è stato bellissimo".

Quante volte ti senti con Allegri? "Parecchie e abbiamo un grande rapporto con lui. Max trasmette emozioni al gruppo"

Che mercato farete? "Non ci stiamo pensando.Non lo so, ma saremo molto attenti ad ogni opportunità. Non penso sarà un mercato importante ma saremo pronti se sarà utile".

