Tare: "Stagione senza coppe? Abbiamo possibilità di creare le basi per un futuro prossimo"

Presente al Social Football Summit di Torino, Igli Tare, ds del Milan, ha dichiarato:

Sullo spirito vissuto alla Lazio da ricreare a Milanello: "Lo spirito che si era creato specialmente con il gruppo di Simone Inzaghi, eravamo una famiglia. C’era senso di appartenenza importante, i risultati si sono confermati attraverso questa gestione e mi piace tanto portarla anche al Milan, quest’anno sono contento perché si è creata un’empatia molto grande con tutte le persone che lavorano a Milanello, ma anche tra staff e giocatori"

Com'è la stagione senza coppe? "Abbiamo cambiato tanto, ma abbiamo possibilità durante la settimana di lavorare sui dettagli, cosa che giocando in Europa è impossibile. Abbiamo possibilità di creare le basi per un futuro prossimo".

