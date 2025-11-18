Bartesaghi e Camarda ancora titolari con l'Italia U21
Prima giornata di ritorno per l'Italia nel girone di Qualificazione agli Europei U21 che si terrà nel 2027: gli Azzurrini del CT Silvio Baldini sono stati sconfitti in maniera clamorosa in Polonia pochi giorni fa, subendo una rimonta nei minuti finali. Ora servirà subito la reazione della Nazionale per rimettersi subito in carreggiata. La gara di oggi si gioca in casa del Montenegro e il calcio di inizio è fissato alle ore 18.30. Confermati come titolari sia il rossonero Davide Bartesaghi che la punta milanista in prestito Francesco Camarda. Panchina per Kevin Zeroli, altro giocatore di proprietà rossonera.
FORMAZIONI UFFICIALI
MONTENEGRO (4-2-3-1): Radanovic; Roganovic, Melentijevic, Dakic, B.Vukotic; Miranovic, Vukanic; Mrvaljevic, Jukovic, Djukanovic; Perisic. A disposizione: Stojanovic, Franeta, N.Vukovic, Carevic, Radusinovic, F. Perovic, Knezevic, Savovic, Kostic. All. Goran Perisic
ITALIA (4-3-3): Palmisani; Fortini, Comuzzo, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Fini, Camarda, Cherubini. A disposizione: Motta, Idrissi, Vavassori, Venturino, Cisse, Faticanti, Zeroli, Moruzzi, Calvani. All. Silvio Baldini
