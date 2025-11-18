Lussemburgo U21-Svizzera U21: Athekame parte titolare

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:49
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Lussemburgo U21-Svizzera U21, match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria.

LUSSEMBURGO U21 (4-3-1-2): Alves Margato; Irigoyen, Agostinelli, Heleno, Lohei; Goncalves, Afonso, Englaro; Berberi; Elshan, Videira. CT. Mutsch.

SVIZZERA U21 (4-3-1-2): Huber; Athekame, Ogbus, Nyakossi, Britschgi; Tsawa, Meyer, Keller; Chipperfield; Vogt, Bajrami. CT Stauch.