Belgio-Liechtenstein, Saelemaekers titolare. De Winter in panchina
Oggi alle 20:09
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Belgio-Liechtenstein, partita valida per le qualificazioni europee ai Mondiali 2026.

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Meunier, Mechele, Theate, Castagne; Tielemans, Raskin; Saelemaekers, Vanaken, Doku; De Keatelaere. A disp.: Sels, Panders, De Cuyper, De Winter, Lukebakio, Moreira, Openda, Seys, Trossard, Vanhoutte, Vermant, Witsel. CT. Garcia.

LIECHTENSTEIN (3-5-2-): Buchel; Meier, Malin, Hofer; Wolfinger, Luchinger, Hasler, Sele, Goppel; Luque-Notaro, Kindle. A disp.: Ospelt, Foser, Hasler, Kranz, Oberwaditzer, Pizzi, Saglam, Salanovic, Schlegel, Weissenhofer, Wolfinger, Zund. CT. Funfstuck.