Belgio-Liechtenstein, Saelemaekers titolare. De Winter in panchina
MilanNews.it
Queste le formazioni ufficiali di Belgio-Liechtenstein, partita valida per le qualificazioni europee ai Mondiali 2026.
BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Meunier, Mechele, Theate, Castagne; Tielemans, Raskin; Saelemaekers, Vanaken, Doku; De Keatelaere. A disp.: Sels, Panders, De Cuyper, De Winter, Lukebakio, Moreira, Openda, Seys, Trossard, Vanhoutte, Vermant, Witsel. CT. Garcia.
LIECHTENSTEIN (3-5-2-): Buchel; Meier, Malin, Hofer; Wolfinger, Luchinger, Hasler, Sele, Goppel; Luque-Notaro, Kindle. A disp.: Ospelt, Foser, Hasler, Kranz, Oberwaditzer, Pizzi, Saglam, Salanovic, Schlegel, Weissenhofer, Wolfinger, Zund. CT. Funfstuck.
Pubblicità
News
Derby cruciale: troppo importante Rabiot. Il Milan prenderà una punta: Tare già al lavorodi Antonio Vitiello
Le più lette
3 Rivera: "C’è Bastoni che l’Inter considera un difensore eccezionale, poi con l’Italia fa errori tragici"
4 MN - Caressa: "Mi piacerebbe vedere un derby senza nessuno con le mani in faccia se viene colpito sul petto"
Primo Piano
live mnLIVE MN - Tare: "Sarei un bugiardo a dire che non voglio vincere lo scudetto: siamo sulla buona strada"
Pietro MazzaraL’attaccante per gennaio: primi indizi. Le sentenze di Kjaer. Derby: cosa studierà Max?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com