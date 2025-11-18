Leao, quello di domenica sarà il ventunesimo derby della Madonnina. Lo score di Rafa contro l'Inter

vedi letture

Quello di domenica sarà il ventunesimo derby della Madonnina di Rafael Leao: dei 20 derby giocati ne ha vinti sei, pareggiati quattro e persi dieci.

LO SCORE DI LEAO CONTRO L'INTER

Assist a Ibra nel derby vinto 1-2, Serie A 19/20

Doppietta e assist a Giroud nel derby vinto 3-2, Serie A 22/23

Gol nel derby perso 5-1, Serie A 23/24

Assist ad Abraham nella finale di Supercoppa Italia vinta 3-2, stagione 24/25

Assist a Reijnders nella Semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta 3-0, stagione 24/25

TOTALE

3 gol e 4 assist