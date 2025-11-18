Maldini sul derby: "Non determina poi il risultato finale della stagione"

vedi letture

L'ex capitano e dirigente rossonero Paolo Maldini è stato intervistato a margine del 40° Premio Viareggio di cui sarà ospite questa sera. Tra i vari temi toccati, inevitabilmente anche il Milan, il derby di domenica sera e l'ex tecnico del Diavolo Stefano Pioli. Un estratto delle sue dichiarazioni raccolte dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.

Domenica c'è il derby... "Sarà equilibrata. Il derby è strano: ne abbiamo persi 6-7 di fila e abbiamo vinto il campionato, poi dopo abbiamo riniziato a vincerli e le cose non sono andate bene. Il derby non determina poi il risultato finale della stagione"