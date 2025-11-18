Tra un mese esatto la Supercoppa Italiana: info e programma

Tra un mese esatto, il 18 dicembre, il Milan scenderà in campo per la semifinale di Supercoppa Italiana che i rossoneri, in quanto finalisti della scorsa Coppa Italia, disputeranno contro il Napoli Campione di Italia. Nell'altra semifinale si affronteranno il Bologna, che ha trionfato nella coppa nazionale, e l'Inter, secondo in campionato la passata stagione. La gara si disputerà alle ore 20 italiane a Riad in Arabia Saudita: il Diavolo difenderà il titolo conquistato, a sorpresa, a inizio di questo 2025, dopo aver sconfitto Juventus prima e Inter poi.

SUPERCOPPA ITALIANA - Il programma (orario italiano)

SEMIFINALI

giovedì 18/12/2025, ore 20: Napoli-Milan

venerdì 19/12/2025, ore 20: Bologna-Inter

FINALE

lunedì 22/12/2025, ore 20