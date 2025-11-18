Tra un mese esatto la Supercoppa Italiana: info e programma
MilanNews.it
Tra un mese esatto, il 18 dicembre, il Milan scenderà in campo per la semifinale di Supercoppa Italiana che i rossoneri, in quanto finalisti della scorsa Coppa Italia, disputeranno contro il Napoli Campione di Italia. Nell'altra semifinale si affronteranno il Bologna, che ha trionfato nella coppa nazionale, e l'Inter, secondo in campionato la passata stagione. La gara si disputerà alle ore 20 italiane a Riad in Arabia Saudita: il Diavolo difenderà il titolo conquistato, a sorpresa, a inizio di questo 2025, dopo aver sconfitto Juventus prima e Inter poi.
SUPERCOPPA ITALIANA - Il programma (orario italiano)
SEMIFINALI
giovedì 18/12/2025, ore 20: Napoli-Milan
venerdì 19/12/2025, ore 20: Bologna-Inter
FINALE
lunedì 22/12/2025, ore 20
Pubblicità
News
Derby cruciale: troppo importante Rabiot. Il Milan prenderà una punta: Tare già al lavorodi Antonio Vitiello
Le più lette
3 Rivera: "C’è Bastoni che l’Inter considera un difensore eccezionale, poi con l’Italia fa errori tragici"
4 MN - Caressa: "Mi piacerebbe vedere un derby senza nessuno con le mani in faccia se viene colpito sul petto"
Primo Piano
live mnLIVE MN - Tare: "Sarei un bugiardo a dire che non voglio vincere lo scudetto: siamo sulla buona strada"
Pietro MazzaraL’attaccante per gennaio: primi indizi. Le sentenze di Kjaer. Derby: cosa studierà Max?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com