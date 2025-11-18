Torriani a Sky: "Giocare un derby uno dei miei sogni"

Il giovane portiere del Milan Lorenzo Torriani, oggi presente all Gran Galà – 3° Trofeo Italo Galbiati, organizzato dal Cimiano Calcio di Milano, è stato intervistato da Sky Sport 24. Queste le sue parole:

Lo sogni un derby?

“Sicuramente per me, essendo pure milanese e avendo fatto tutto il settore giovanile al Milan, è uno dei miei più grandi sogni giocare un derby”.

Ricordi qualche derby del passato?

“Ho vaghi ricordi, ero veramente piccolo. Ce ne sono stati però di caratteristici come quelli dell’anno scorso, ero pure in panchina. È stato emozionante”.

Su Maignan:

“È un grande portiere, ma prima del portiere c’è la persona: è un grande professionista, è il primo ad arrivare ed è l’ultimo ad andare via. Ha grande focus sui suoi obiettivi, mi sta aiutando ad essere più continuo negli allenamenti”.

Qual è il tuo modello da portiere? Dire Maignan è facile…

“Direi Courtois, sta facendo cose straordinarie con il Real Madrid. A lungo andare è migliorato tanto”.

Il suo esordio in Champions League contro il Liverpool, che emozioni ti porti dietro?

“L’abbraccio finale con Alisson… Ero entrato, ho preso subito gol. Mi ha rincuorato, è stato emozionante. L’ho sempre visto in televisione, vederlo da vicino è stato fantastico”.