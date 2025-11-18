Maldini: "Fatico a parlare del Milan ma sono contento ci sia una classifica migliore"

L'ex capitano e dirigente rossonero Paolo Maldini è stato intervistato a margine del 40° Premio Viareggio di cui sarà ospite questa sera. Tra i vari temi toccati, inevitabilmente anche il Milan, il derby di domenica sera e l'ex tecnico del Diavolo Stefano Pioli. Un estratto delle sue dichiarazioni raccolte dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.

Milan è tornato ad assaporare il profumo dei vecchi tempi? "Sembra di sì, naturalmente io del Milan faccio sempre un po' fatica a parlare e gli argomenti questa sera saranno altri. Però sono contento che comunque ci sia una classifica migliore"