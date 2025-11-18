MN - De Zerbi: "Scudetto? C'è equilibrio, la Serie A è un campionato di livello"

Al margine dell'evento che si è tenuto in Mondadori Store in Duomo questo pomeriggio in cui si presenta il libro di Giorgio Perinetti "Quello che non ho visto arrivare", dedicato alla figlia Emanuela deceduta nel 2023 a causa dell'anoressia, Roberto De Zerbi ha risposto ad alcune domande dei giornalisti in merito all'evento e al campionato italiano e francese. Questo un estratto delle sue parole:

Da tecnico che periodo è per la Nazionale?

"Un periodo difficile ma questo lo dice la realtà, non sono opinioni ma dato di fatto, però adesso conta non capire il perchè, per come, piani futuri, serve andare ai Mondiali e basta".

Che derby vede all'orizzonte?

"Io ho un altro derby con il Nizza venerdì quindi è difficile parlarne"

Favorita in Serie A?

"Non lo so è difficile dirlo anche perchè è un campionato molto livellato"