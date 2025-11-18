Pasotto: "Banalmente: se il Milan si comportasse bene anche con chi langue nelle zone basse del torneo, sarebbe già in fuga"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul percorso del Milan in campionato: "C'è orgoglio, ma anche un'abbondante dose di frustrazione. Perché fare la voce grossa con le big e poi smarrire punti su punti con le squadre che lottano per la salvezza è un cammino che sfugge alla logica. Banalmente: se il Diavolo si comportasse bene anche con chi langue nelle zone basse del torneo, sarebbe già in fuga. Riflessioni che comunque nulla tolgono alle soddisfazioni ottenute nelle sfide dirette.

Delle prime sei in classifica, tra l'altro, i rossoneri sono quelli che ne hanno giocate di più: quattro. Vittorie casalinghe con Bologna, Napoli e Roma, pareggio allo Stadium con la Juve in una partita che Allegri avrebbe anche potuto portare a casa. Un solo gol incassato, dato decisamente rilevante. In generale, il Milan è uscito da queste sfide con la consapevolezza di potersela giocare con tutti, cosa non scontata arrivando dalle macerie della scorsa stagione. Questo lo score completo. Giocate: 4. Vinte: 3. Pareggiate: 1. Perse: 0. Gol fatti: 4. Gol subiti: 1".

MILAN IN MISSIONE LEWANDOWSKI

Dopo Luka Modric, il Milan starebbe pensando di inserire un nuovo giocatore di esperienza nella rosa di Max Allegri: i rossoneri starebbero infatti pensando di provare a portare a Milanello un altro leader come Robert Lewandowski che è in scadenza con il Barcellona il prossimo 30 giugno. Il club catalano ha la possibilità di rinnovare unilateralmente il suo contratto, ma si sta comunque già guardando intorno per cercare un nuovo attaccante per non farsi trovare impreparato se il polacco dovesse decidere di andare via. Non è un mistero che già a gennaio il Milan, viste le difficoltà di Santiago Gimenez, tornerà sul mercato per prendere un nuovo centravanti, ma, come riporta stamattina Tuttosport, è impossibile che Lewandowski possa muoversi già durante il mercato invernale. Qualche chance in più ci sarà a giugno, ma ovviamente il polacco dovrebbe andare incontro alle esigenze economiche del Diavolo e sotto questo aspetto non sono casuali i contatti con Pini Zahavi, agente dell'attaccante che in estate ha portato al Milan un altro suo assistito, cioè Christopher Nkunku. Insomma la strada è tutt'altro che in discesa, ma un tentativo il club di via Aldo Rossi lo farà. Avere nello spogliatoio un altro esempio oltre a Modric nella prossima stagione, quando il Diavolo spera di tornare a giocare la Champions League, potrebbe essere di fondamentale importanza. Inoltre Lewandowski, anche a 37 anni, sta continuando a segnare con continuità e risolverebbe quindi un altro problema del Milan che non ha un vero bomber in rosa.

