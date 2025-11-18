MN - Rabiot torna in gruppo come da programma! Gimenez lavoro personalizzato, in tre rientrano con 24 ore d'anticipo

È ufficialmente cominciata la preparazione a Milanello in vista del derby di domenica sera: dopo i giorni di riposo concessi da mister Allegri la squadra, in attesa di tutti i rientri dalle nazionali, si è ritrovata nel centro sportivo rossonero per una sessione pomeridiana. Da Carnago arrivano novità importanti e positive.

Apprende la redazione di MilanNews.it che Adrien Rabiot ha svolto, come da programma, l'allenamento in gruppo: il problema al soleo è stato superato. Allenamento personalizzato per Santi Gimenez, alle prese con il solito lavoro personalizzato per la caviglia. Maignan, Gabbia e Ricci sono tornati a Milanello con 24 ore d'anticipo rispetto al programma di rientro dalle nazionali: Matteo e Samuele hanno svolto l'allenamento normale con i compagni, Mike è andato in campo con i preparatori dei portieri.

di Antonio Vitiello.