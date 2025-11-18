Tare: "Mercato? Non ci stiamo pensando, ma saremo molto attenti ad ogni opportunità"

vedi letture

Presente al Social Football Summit di Torino, Igli Tare, ds del Milan, ha dichiarato:

Sulla classifica e gli obiettivi: "Onestamente la classifica è molto corta e cambia ogni settimana. L’equilibrio è fondamentale e noi dobbiamo pensare a tornare in Champions. Questo è un momento chiave della stagione e ci dispiace per il pareggio a Parma. Per noi è importante vincere per non perdere punti in classifica. A marzo capirei se saremo in grado di vincere. Non era scontato ma sapevo che potevamo competere”.

Quante volte ti senti con Allegri? "Parecchie e abbiamo un grande rapporto con lui. Max trasmette emozioni al gruppo"

Che mercato farete? "Non ci stiamo pensando. Non lo so, ma saremo molto attenti ad ogni opportunità. Non penso sarà un mercato importante ma saremo pronti se sarà utile".

