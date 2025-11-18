Tare: "Dopo tutte le sue le vittorie, vederlo festeggiare nello spogliatoio come un bambino di 10 anni è la cosa più bella del mondo”

vedi letture

Presente al Social Football Summit di Torino, Igli Tare, ds del Milan, ha dichiarato:

Sul ruolo dello scouting: "Non sono un grande fan dei dati e dell’intelligenza artificiale, per me sono cose che aiutano ad avere una visione ancora più ampia, però là sensibilità nel capire caratteristiche e personalità dei giocatori non te la danno. Vanno usate nel modo giusto, alla lunga serve anche tanto altro: l’esperienza è fondamentale, serve una profonda conoscenza dei valori umani delle persone. Quanto conta l'intuizione? Combacia con l’idea di creare un progetto, come il Milan, in cui abbiamo deciso di portare dei giocatori “anziani” come Modric che in realtà è il più giovane di tutti in campo”.

Sul talento più cristallino: "Ravel Morrison, che ho avuto alla Lazio, Mi ha incuriosito un’intervista di Alex Ferguson che parlavamo molto di lui, l’ho analizzato e l’ho portato alla Lazio per vedere se potevi accendere la sua luce ma era impossibile, non avevo mai visto nella vita un talento del genere"

Sul giocatore con più personalità: "Modric personalità atipica, dopo le vittorie vederlo festeggiare nello spogliatoio come un bambino di 10 anni è la cosa più bella del mondo”.

