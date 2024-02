Jovic espulso per condotta violenta, il serbo verso tre giornate di squalifica

Al minuto 52 di Monza-Milan, parziale di 0-2, Luka Jovic è stato espulso in seguito ad un'On Field Review per una manata in faccia ad Izzo, che l'ha maliziosamente provocato nei minuti precedenti. Il serbo ha abboccato alla grande ed ha commesso una sciocchezza, lasciando la squadra in 10 in un grande momento di difficoltà.

Cosa dice il Codice di Giustizia Sportiva per quanto riguarda i cartellini rossi comminati per condotta violenta? Vediamolo nel dettaglio proponendo l'art.38: "Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato".

In attesa del comunicato del Giudice Sportivo di inizio settimana la situazione sembra già ben definita: molto probabilmente Luka Jovic prenderà tre giornate di squalifica.