Juric in conferenza stampa: "Ho visto il Milan dal vivo ed è davvero forte. Domani mancherà Mandragora"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric ha parlato alla vigilia di Torino-Milan. Queste le parole raccolte da Tuttomercatoweb.com:

Manca un colpo contro una grande nel vostro campionato?

"Dispiace per il pari all'ultimo contro l'Inter, ma domani ci proveremo. Ho visto il Milan dal vivo, è davvero forte"

Come siete messi in infermeria?

"Mancheranno i soliti oltre a Mandragora: ha un problemino, spero di recuperarlo per la prossima. Ha un fastidio muscolare ma di poco conto, lo ferma per un po' di giorni. Ricci a centrocampo e Pobega è un'opzione"

Come si ferma il Milan?

"Cercheremo di affrontarli nel nostro modo, dobbiamo fare il massimo perché hanno tante opzioni: hanno segnato moltissimo in trasferta, sarà durissima"

Si aspetta una gara come all'andata?

"E' stata una delle migliori nostre, non abbiamo concesso nulla e abbiamo creato cinque o sei palle gol. Siamo usciti sconfitti pur offrendo un bel calcio, domani vogliamo ripeterci cercando di fare punti"

Domani lo stadio sarà pieno.

Ci saranno tanti milanisti, dobbiamo essere sinceri...Ho sempre detto che c'è poco pubblico, ma è sempre stato positivo: mi auguro che continui così, anche se lo stadio sarà pieno perché ci saranno tanti tifosi del Milan"