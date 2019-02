Juve-Milan Femminile, domenica sfida al vertice

La prima contro la terza in classifica, ma tra Juve e Milan ci sono solamente due punti di differenza. Domenica a Vercelli, alle 12.30 con diretta su SkySport, le ragazze di Carolina Morace affronteranno la capolista con la speranza di batterle come all’andata, per superarle in testa alla classifica. Sarà una corsa a tre fino alla fine tra Juve, Fiorentina e Milan, le prime tre della graduatoria.

Il podio per ora è così composto:

Juventus Woman 41 punti

Fiorentina 40 punti

Milan 39 punti