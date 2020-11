Juventus e Milan su Marcus Thuram, il padre Lilian: "Bisogna lasciare ai figli le loro scelte"

Lilian Thuram, ex difensore di Juventus e Parma, ha evitato di esprimere una preferenza per il futuro di suo figlio Marcus, attaccante del Borussia Monchengladbach ambito in Italia dai bianconeri e dal Milan: "Se consiglierei la Serie A a Marcus? Bisogna lasciare ai figli le loro scelte", le dichiarazioni del campione francese a La Stampa. Il talento classe '97 in questa stagione ha già realizzato 3 reti e 5 assist in 11 partite col club di Bundesliga.