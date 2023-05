MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nessuna sorpresa per le scelte di mister Pioli in Juventus-Milan di questa sera: allo Stadium scende in campo l'unidici che in queste settimane ha dato più certezze: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Giroud. Il capitano designato sarà come al solito Davide Calabria, Theo Hernandez il vice.