Juventus-Milan, Tuttosport: "Per la coppa e Gigio"

"Per la coppa e Gigio", titola il quotidiano Tuttosport in vista del big match in programma questa sera all'Allianz Stadium. "Il Milan - si legge - si gioca un posto in Champions e anche il futuro di Donnarumma, nel mirino della Juve.I rossoneri non hanno perso le speranze di rinnovare l'azzurro a scadenza, ma Paratici è alla finestra". Nel frattempo, "aspettando la fine del tormentone, il portiere vuole zittire i maligni con una prova super".