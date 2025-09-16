Juventus, Tudor: "Sabato abbiamo giocato contro la squadra più forte della Serie A e abbiamo vinto senza fare il nostro massimo"

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 15 SET - "Sabato abbiamo giocato contro la squadra più forte della Serie A e abbiamo vinto senza fare il nostro massimo": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, torna sulla vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter. "Devo fare delle valutazioni - continua sulle possibili scelte di formazione in vista dell'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund - tra l'allenamento di oggi e domattina. Si gioca dopo pochi giorni e dobbiamo vedere come stanno i giocatori e non lo so ancora, è tutto da decidere". (ANSA).