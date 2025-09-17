Kakà rivela sul suo futuro: "Un giorno mi piacerebbe gestire un club"

Lo scorso lunedì sera lo stadio "Josè Alvalade" di Lisbona, casa dello Sporting Club, è stato teatro di una partita di beneficenza ribattezzata "Legends Charity Game" che ha visto impegnate sul campo diverse leggende della storia del pallone. Tra questi anche alcuni ex calciatori milanisti che hanno deliziato il pubblico sugli spalti. Al termine dell'evento ha parlato Ricardo Kakà, commentando la gara ma anche quello che potrebbe essere il suo futuro nel mondo del calcio.

Le parole, riportate da Gazzetta.it, dell'ex campione rossonero Ricardo Kakà dopo il match di beneficenza giocato in Portogallo: "Amo il calcio e ogni volta che posso tornare a giocare è speciale, soprattutto quando c'è un fine benefico. È stato bellissimo rivedere compagni e avversari di un tempo e sentire il calore dei tifosi, in particolare dei più giovani che non ci hanno mai visto da professionisti ma erano lì a sostenerci. Futuro? Un giorno mi piacerebbe gestire un club, sarebbe una sfida incredibile".