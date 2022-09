Kalulu: "Scudetto? Quando ho visto le migliaia di tifosi in piazza mi sono reso conto di cosa significa vincere con il Milan"

MilanNews.it

Dopo aver conquistato lo scudetto nella scorsa stagione, l'obiettivo del Milan è ripetersi anche quest'anno. A confermarlo è anche Pierre Kalulu nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Pioli ce lo dice ogni giorno: quest’anno sarà ancora più difficile. Lo si capisce dal fatto che le partite con le rivali si decidono appunto sui dettagli. Sta a noi dimostrare che siamo i campioni in carica. Sono convinto che per il titolo si lotterà tutti fino alla fine. In ogni caso vogliamo finire di nuovo primi. Lo scudetto dello scorso campionato? Quando ho visto le migliaia di tifosi in piazza mi sono reso conto di cosa significa vincere con il Milan. L’esordio è stata un’emozione più personale, ma altrettanto intensa".