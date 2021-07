Kane-City per 185 milioni di euro: sarebbe il 2° trasferimento più caro della storia

La notizia è arrivata nella serata di ieri. Harry Kanesarebbe molto vicino al trasferimento al Manchester City per una cifra pari a circa 185 milioni di euro. Come riporta l'edizione odierna del Sun, il trasferimento dell'attaccante inglese alla corte di Guardiola sarebbe il secondo più caro della storia del calcio dopo Neymar al PSG, 220 milioni di euro, e davanti a Mbappé sempre al Paris per 180 milioni di euro.