Kane fa 4 gol allo Shakhtar, il Tottenham resiste al Bayern

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Quattro gol e un'incognita sul futuro. Harry Kane e' sempre al centro delle vicende Tottenham: mentre dalla Germania assicurano che il club londinese ha respinto anche l'ultimo assalto del Bayern Monaco per il centravanti, 30 anni e ancora una stagione di contratto con gli Spurs, Kane è stato protagonista dell'amichevole casalinga contro lo Shakhtar Donetsk, iniziativa di beneficenza in favore dell'Ucraina. Il Tottenham, alla prima del nuovo tecnico Postecoglu davanti al suo pubblico, ha vinto 5-1 e Kane è stato autore di quattro reti. Ora il Tottenham e' atteso dalla prima in campionato, domenica prossima in casa del Brendtford (ANSA).