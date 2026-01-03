Kean aveva lasciato Firenze per problemi familiari. Ora è tornato: ci sarà contro il Milan

di Antonello Gioia
(ANSA) - FIRENZE, 03 GEN - Moise Kean, che da martedì scorso era in permesso societario per 'problemi familiari', è rientrato, e ora si trova "al Viola Park e sarà a disposizione del mister per l'allenamento di oggi". Lo comunica la Fiorentina. (ANSA).