Kessie dopo il derby: "Il mister e lo staff rivedranno la partita e scopriranno cosa non ha funzionato"

Il centrocampista del Milan, Franck Kessie, è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro dopo il ko contro l'Inter. Sul momento: "Dobbiamo pensare alle altre gare subito, dobbiamo cercare di lavorare ancora di più per tornare come ad inizio stagione". Sul cammino: "Dobbiamo lavorare, il mister e lo staff rivedranno la partita e scopriranno cosa non ha funzionato per prepararci alla prossima sfida".