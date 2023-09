Kjaer a DAZN: "Abbiamo perso di brutto, mi dispiace tantissimo per i tifosi"

Simon Kjaer ha parlato a DAZN nel post partita di Inter-Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Una partita così, un derby, pesa tanto. Mi dispiace veramente, soprattutto per i tifosi. Loro stasera sono stati più furbi di noi in certe situazioni, più determinati. Fino al 3-1 abbiamo giocato la partita, poi abbiamo perso un po’ alla fine… Mi dispiace tantissimo per i tifosi, sappiamo quanto pesi una partita così. Domani c’è da lavorare di nuovo”.

Avevate accettato le situazioni di uno contro uno in difesa? “Avevamo accettato che queste sono le caratteristiche dell’Inter. Abbiamo pensato che con la nostra forza ed il nostro modo di giocare potevamo vincere da Milan. Stasera sono stati bravi con gli inserimenti dei centrocampisti. Su quello dobbiamo lavorare. Il percorso del Milan sarà sempre di giocare il nostro calcio. Stasera abbiamo perso di brutto, però è un percorso. Mi dispiace per i tifosi”.