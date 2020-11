Kjaer, l’esordio in Serie A è arrivato proprio contro la Fiorentina

Fisico, grinta, leadership. Questo era il profilo del difensore centrale che forse mancava al Milan della passata stagione, e che il mercato di gennaio ha prontamente portato in via Aldo Rossi. La firma di Simon Kjaer, insieme ovviamente all’arrivo di Ibrahimovic, ha dato un importante contributo ad un gruppo dal talento indiscusso, ma che forse scarseggiava in termini di esperienza. Qualità che di certo non manca al muro danese: escludendo l’alieno Ibrahimovic, il 24 rossonero è il primo ad aver esordito in Serie A tra gli umani della rosa milanista. Kjaer infatti ha mosso i primi passi nella maggiore categoria italiana il 26 ottobre 2008 con la maglia del Palermo, proprio contro la Fiorentina. Domani Simon ritroverà i toscani, e ci auguriamo che i buoni ricordi con i colori viola lo spingano a fare una buona prestazione.

Giovanni Picchi