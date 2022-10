Klopp: "City finanziato dal petrolio, possono fare quello che vogliono oltre il FFP. Non si può competere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, si è così espresso in conferenza stampa rispondendo ad una domanda legata al gap con il Manchester City: "Non vi piacerà sentirlo dire, ma la verità è che nessuno in Premier League può competere con il Manchester City. E' un club finanziato dai milioni del mercato del petrolio, servirebbe un campionato a parte in questi casi. Possono fare quello che vogliono, nonostante il Fair Play Finanziario. Se piace un giocatore, non importa quanto costa, lo prendono e basta. Noi non possiamo agire alla stessa maniera. Nessuno dice che è illegale, ma è così. Loro proveranno a giustificarsi ma è così. Al Newcastle qualcuno ha detto che non hanno un tetto dal punto di vista economica. Congratulazioni, noi dobbiamo fare i conti anche con questo".