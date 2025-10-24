Kovacic destinato a lasciare il City? Dall'Inghilterra ipotesi Milan

vedi letture

Mateo Kovacic non è più nei progetti del Manchester City: il centrocampista croato, ai Citizens dal 2023, va in scadenza nel giugno del 2027 ma con il club britannico non ci sono al momento trattative avanzate per il rinnovo. Per questa ragione tra gennaio e l'estate prossima, l'ex Chelsea e Real Madrid potrebbe essere un pezzo pregiato del calciomercato soprattutto per chi vuole inserire nella propria rosa un giocatore di grande esperienza e affidabile come il classe 1994.

Secondo Caughtoffside.com, che riporta la notizia, anche il Milan sarebbe interessato al giocatore e potrebbe essere un'ipotesi di nuova destinazione per Kovacic. Un motivo in più sarebbe anche la reunion con l'amico e compagno di Nazionale Luka Modric che oggi domina in mezzo al campo dei rossoneri e potrebbe essere una motivazione in più.