L'ad del Bologna si è detto molto fiducioso nel riuscire a rinnovare il contratto di Italiano

“C'è un contratto in essere e ci sono tutti i presupposti per allungarlo”. Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato così del futuro di Vincenzo Italiano. Il tecnico è legato da un contratto fino al 30 giugno 2026 alla società rossoblù, che sin dalla vittoria della Coppa Italia ha manifestato l’idea di blindarlo, dagli inevitabili assalti delle big.

Gli incontri degli ultimi giorni non hanno ancora portato alla fumata bianca, ma in casa Bologna, al momento, regna l’ottimismo. L’obiettivo è un nuovo accordo con scadenza fissata al 2027 e un robusto aumento di ingaggio, circa un milione di euro in più rispetto a quanto percepito attualmente. Al di là del riconoscimento economico all’allenatore per quanto fatto in una stagione che ha riportato la squadra a vincere la coppa nazionale 51 anni dopo l’ultima volta, tra le valutazioni finisce inevitabilmente anche la competitività della formazione della prossima stagione, che impegnerà nuovamente il Bologna in Europa.

Finché non sarà trovato un accordo definitivo, restano piccoli spiragli per l’inserimento di altri club. Non è un mistero che Italiano piaccia al Milan, chiamato a costruire il nuovo corso sotto la direzione sportiva di Igli Tare: il blasone è indiscutibile, e l’arrivo di un dirigente “di campo” può rappresentare una garanzia rispetto al recente passato. Fatto però - e questo non riguarda solo Italiano - anche di delusioni e incertezze, che qualche dubbio agli allenatori corteggiati lo creano. Nel domino delle panchine, peraltro, non sono da escludere altre sorprese, per quanto a oggi il futuro di Italiano sembri destinato a essere più a Bologna che altrove.