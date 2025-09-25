L'addio di Galliani al Monza: "Scelta difficile per lasciare spazio alla nuova proprietà"
Fininvest ha completato la cessione del Monza agli americani di BLv. Con questo importante passaggio di proprietà Adriano Galliani lascia il club brianzolo, rifiutando così il ruolo di presidente che gli era stato proposto dalla nuova gestione: "Una scelta difficile - spiega - presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi".
CESSIONE MONZA: IL COMUNICATO STAMPA DI FININVEST
"Fininvest e Beckett Layne Ventures finalizzano il primo closing relativa alla cessione dell'AC Monza
Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell'operazione per la cessione del capitale sociale dell'AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025.
A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall'accordo, BLV assume ufficialmente il controllo del Club con l'80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a BLV entro il giugno 2026.
Milano, 25 settembre 2025".
