L'agente di Milinkovic-Savic in 'tour' in Italia per raccogliere le offerte

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato della Lazio e sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic. La Lazio accetterà solo offerte importanti ma non tirerà troppo la corda: serve una cessione eccellente e non sarà costretto a restare. Il manager Kezman è stato in Italia negli scorsi giorni, a fine maggio porterà le offerte raccolte a Lotito e Tare. Sabato contro l'Hellas Verona può essere l'ultima in bianconceleste dopo sette anni e l'Europa ieri conquistata a Torino contro la Juventus. Proprio grazie a un suo gol.