L'Algeria dice addio ai Mondiali, Bennacer guarda al futuro: "Arriveranno giorni migliori"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanta delusione per Ismael Bennacer e la sua Algeria, costretta a dire addio ai Mondiali in Qatar dopo la sconfitta subita ai tempi supplementari contro il Camerun nel play-off di ritorno. Il centrocampista rossonero, con un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, ha sottolineato il proprio rammarico per la mancata qualificazione alla competizione restando tuttavia ottimista per le successive manifestazioni in programma: "Miei fratelli e sorelle algerine,il calcio è uno sport magico, ma anche crudele e ingiusto. Come tutti, sono abbattuto per la sconfitta di ieri. Ma una cosa è sicura, sono e sarò sempre fiero di combattere per voi. Grazie per il sostegno che ci date, nei momenti belli e in quelli brutti. In tutte le circostanze, ci rendete ancora più fieri di rappresentare l'Algeria. Questa sconfitta fa male ed è difficile da dimenticare, ma bisogna voltare la pagina, alzare la testa e pensare alle prossime occasioni. Restiamo uniti e solidi, arriveranno giorni migliori e i nostri colori brilleranno di nuovo. Faremo tutto per darvi quello che meritate. Si vince insieme, si perde insieme e ci si risolleva insieme".