L'annuncio di Moise Kean: "Presto la mia canzone con Leao e McKennie, ci stiamo lavorando"

Moise Kean, intervistato durante il format DAZN Heroes, ha parlato della sua passione per la musica e ha raccontato un aneddoto molto curioso che coinvolge anche Leao e McKennie: "Mi piace far musica, mi calma. Weston McKennie e Rafa Leao sono spesso a casa mia, scriviamo e cantiamo. Abbiamo una canzone insieme che deve ancora uscire, ci stiamo lavorando", le dichiarazioni dell'attaccante della Juventus.

Anche Rafa Leao è un grande appassionato di musica, come ha spiegato qualche mese fa lo stesso attaccante portoghese del Milan in un'intervista a GQ Portugal: "Sono stati due membri del gruppo che già cantavano, Juzicy e KidRobin, a incoraggiarmi a iniziare a cantare. Poiché siamo un gruppo di amici cresciuti insieme nello stesso quartiere, è stato naturale per me unirmi al gruppo. Quello che cerco di fare nella musica è fare in modo che le persone non abbiano paura di esprimere quello che hanno dentro. Il mio obiettivo è spingere le persone del mio quartiere, le persone con cui condivido la mia vita quotidiana, a non avere paura di esprimere ciò che vogliono esprimere, a essere sempre loro stessi. Il mio obiettivo è quello di spingere gli artisti della mia etichetta a raggiungere determinati stadi che ritengo siano raggiungibili. Come artista, non penso solo a me stesso. Per dare visibilità, appunto. Ho iniziato a fare musica per hobby. Ora posso dire che è anche un lavoro, perché prendo le cose sul serio".