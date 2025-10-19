L'arbitro di Milan-Fiorentina è Marinelli: lo score con i rossoneri

di Francesco Finulli

La partita tra Milan e Fiorentina che si giocherà questa sera a San Siro, alle ore 20.45, valida per la settima giornata di campionato di Serie A Enilive, sarà diretta da Livio Marinelli, direttore di gara della sezione di Tivoli. Sarà l'ottavo incrocio tra il club rossonero e il fischietto laziale, l'ultima volta già in questa stagione quando la squadra di Allegri ha battuto il Lecce in trasferta nella seconda giornata di campionato. In generale il bilancio è estremamente positivo in favore del Diavolo: sei vittorie e un pareggio, quest'ultimo risale alla prima volta che l'arbitro ha diretto il Milan.

Questa la squadra arbitrale completa

Arbitro: Marinelli
Assistenti: Mondin – Bahri
IV Uomo: Arena
VAR: Abisso
AVAR: Di Paolo