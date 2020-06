L. Buffon: "Nordhal il più grande cannoniere, il Milan è nel mio cuore. Donnarumma? Ho una foto con lui"

Lorenzo Buffon, ex portiere rossonero dal 1949 al 1959, è intervenuto in una diretta Instagram con Carlo Pellegatti per ricordare lo scudetto vinto nel 1951

Sullo scudetto del 51: "Sono passati quasi 70 anni, nello spogliatoio eravamo tristi per la sconfitta ma poi mi ricordo una gioia incredibile, era più di 40 anni che il Milan non vinceva lo scudetto. Avevo 21 anni, ero militare, feci la festa col tenente e il capitano e l'intera cavalleria nella caserma".

Su Nordhal: "E' stato il più grande cannoniere, in tutti i campionati segnava più di 30 gol. Il Milan era un grande Milan, poi devo fare i complimenti perché dopo ha fatto un super Milan, speriamo bene per il futuro, sono sempre milanista. In casa ho quattro bandiere del Milan perché ho vinto quattro scudetti".

Su Donnarumma: "Faccio il tifo per tutti i portieri, ho fatto una foto con lui ad Udine due anni fa, per me è un grande portiere".

Su Yashin: "Un mio grande amico è stato Yashin, l'ho conosciuto nel '54 quando col Milan abbiamo giocato con la Dinamo Mosca, vincemmo 4-1".

Su Schiaffino: "E' stato un grande campione, sono stato a trovarlo a Montevideo a casa sua. D'estate l'ho portato anni in vacanza a Lignano".

Sul Milan: "Sono sportivo ma il Milan è la squadra del mio cuore".

Sulla vittoria 7-1 contro la Juventus a Torino: "Siamo arrivati secondi in quell'anno, 49/50. A Torino abbiamo vinto 7-1, Nordhal ha fatto il campionissimo come al solito".