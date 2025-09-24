L'ex arbitro Mazzoleni rivela: "Arbitri non hanno ricevuto ancora stipendi di fine campionato scorso"

vedi letture

Mario Mazzoleni, ex arbitro e fratello dell'attuale varista Paolo Silvio Mazzoleni anche lui con un lungo corso da direttore di gara anche in Europa, è intervenuto negli studi di Sportitalia e ha rilevato dei retroscena molto significativi per quanto riguarda il mondo arbitrale e i compensi che la federazione deve corrispondere ai suoi direttori di gara.

Le parole di Mario Mazzoleni: "Ad oggi gli arbitri non hanno ancora ricevuto gli stipendi della parte finale del campionato scorso. VAR, non VAR, eccetera. Vi dico per certo, mancano aprile, maggio e giugno sicuramente. Se vi sembra normale, indipendentemente dagli errori tecnici, che aspettino ancora i soldi della passata stagione… A me sembra un problema della Federazione, che condiziona anche il rendimento degli arbitri in campo".

Continua Mazzoleni: "Inizialmente hanno cercato di minacciare in modo velato la Federazione. Allenamenti, trasferte, diritti di immagine, gestione di presenza: sono tanti soldi. La settimana scorsa una delegazione AIA si è recata a Roma da Gravina, avendo la promessa, non so se fantomatica o da circo, di avere più soldi per meno arbitri, una specie di superlega".