L'infortunio potrebbe condizionare il futuro al Milan di Loftus-Cheek

Il brutto scontro con Corvi in Milan-Parma ha difatti messo la parola fine, con largo anticipo, alla stagione di Ruben Loftus-Cheek. Nel comunicato di ieri il club rossonero ha fatto sapere che i tempi di recupero sono stimati intorno alle 8 settimane, quindi due mesi, ma tra il recupero di condizione e fiducia il campionato è anche finito.

Per questo motivo sarà molto complicato rivedere in campo Loftus-Cheek in questa stagione, anche se non è da escludere niente. A questo punto, riporta La Gazzetta dello Sport, non è da escludere neanche che questo infortuna possa condizionare il futuro rossonero di Ruben. Il contratto è in scadenza nell'estate del 2027, e per il rinnovo erano questi i mesi decisivi per andare incontro alla conferma. Così tutto torna in discussione.