L'Inter batte il Sassuolo 2-1 nel posticipo della domenica

Nel posticipo della domenica della Serie A, l'Inter torna alla vittoria che mancava in campionato dalla prima giornata: i nerazzurri hanno vinto, non senza fatica anche nel finale, contro la neopromossa Sassuolo con il risultato di 2-1. Il vantaggio per gli uomini di Cristian Chivu arriva subito nel primo tempo con Dimarco mentre il raddoppio arriva a circa dieci minuti dalla fine della gara con un autogol di Muharemovic. A nulla è valsa la rete immediata di Cheddira che ha provato a riaprire le cose.

Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:

19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari 1-2

20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa 2-1

20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus 1-1

20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan 0-3

21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma 0-1

21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma 0-0

21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta 0-3

21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como 1-2

21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo 2-1

22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY